Barcelona toma previsiones al Camp Nou: Estas son las alternativas para recibir al Valencia

La segunda jornada de La Liga finalizó para el FC Barcelona con una épica remontada en el campo de Levante, tras levantar un 2-0 parcial al cierre del primer tiempo. Sin embargo, luego de esos tres puntos a la cuenta, tocó volver a los pendientes del club, que sigue analizando un tema sin resolución hasta el momento.

Se trata del estadio que deba albergar el duelo de la cuarta fecha liguera entre los culés y el Valencia, que en principio la escuadra catalana desea pueda darse en su estadio, Camp Nou, que sigue en una profunda restructuración.

Pese a la intención de los blaugranas, en que se juegue en este recinto, lo cierto es que no está oficializado donde se disputará este compromiso, debido a los permisos que necesitan en la entidad de parte del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona.

Eso sí, lo que sí está claro es que el Valencia CF será visitante en el encuentro, como se dispuso previamente, una vez que LaLiga rechazara la petición de jugar en Mestalla, propuesta de los culés para ganar tiempo a que las instalaciones cumplieran con lo solicitado por la competición.

Alternativas que analiza Barcelona

Desde hace meses todo estaba encaminado para que diera tiempo a que el nuevo Spotify Camp Nou estuviese con lo necesario para recibir el cotejo, sin embargo, con el retraso en la finalización de la obra, el club catalán baraja algunas alternativas si los trabajos en las instalaciones no están listos para el partido.

Distintos medios en España como Marca y SUPER más reciente (el pasado 21 de agosto) una opción que ha tomado fuerza es Montilivi, hogar de Girona, que también compiten en el torneo doméstico.

A su vez, otra opción real para jugar es el Estadio Johan Cruyff, donde suele ver acción el filial de la entidad y que recientemente fue epicentro del Trofeo Joan Gamper, que terminarían ganando los dirigidos por Hansi Flick al Como italiano con marcador de 5-0.

Finalmente, hay que aclarar a esta hora que todos esos estadios son alternativas para Barcelona, sin que la idea de jugar en el Camp Nou sea descartada ahora mismo.