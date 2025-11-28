Servicios

MultiMax en Black Friday: video revela el impacto de sus ofertas en tiendas de todo el país

Por

Jessica Molero Gómez
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 11:05 am

La diversidad de opciones en el Black Friday de Multimax permitió que cada visitante encontrara productos ajustados a sus preferencias y presupuestos.

El Black Friday volvió a consolidarse como uno de los eventos comerciales más esperados del año, y MultiMax logró captar la atención de miles de compradores en todo el país. La multimarca celebró su sexta edición consecutiva de esta jornada especial en 28 sedes de Venezuela, destacando el entusiasmo del público y el inicio oficial de la temporada navideña con su tradicional encendido desde Valencia.

Desde horas de la tarde de ayer jueves 27 de noviembre, los asistentes comenzaron a congregarse frente a las tiendas. Las puertas se abrieron a las 7:00 pm, habilitando el acceso a una noche cargada de promociones y experiencias tecnológicas. 

Los productos más demandados en MultiMax 

Durante la noche, los clientes priorizaron artículos que ofrecieran mejoras en el hogar o soluciones tecnológicas. Entre los productos más buscados se encontraron:

  • Aires acondicionados (ventana y split)

  • Televisores inteligentes QLED de CLX

  • Freidoras de aire Daewoo

  • Refrigeradores Milatti

  • Congeladores Philco

Marcas presentes en la jornada

Los compradores tuvieron acceso a una amplia variedad de marcas reconocidas. Entre las principales destacan:

  • CLX

  • Philco

  • Milatti

  • Daewoo Electronics

  • Condesa

  • Black+Decker

  • Frigilux

  • LG y Samsung

La cita comercial se vivió en 18 estados más el Distrito Capital, con sedes activas en regiones como Lara, Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Carabobo, Miranda y Nueva Esparta, entre otras. En todas las localidades, el comportamiento fue similar: largas filas, tiendas llenas y un notable interés por aprovechar los precios especiales del Black Friday 2025.

Un segmento de compradores disfrutó de una ventaja adicional, el acceso anticipado gracias al programa PriorityMax. Los miembros VIP pudieron ingresar antes que el resto del público, garantizando una compra más cómoda y rápida.

