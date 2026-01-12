LMB: Wilking Rodríguez regresará a México con intenciones de levantar su nivel

Suscríbete a nuestros canales

De cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el nombre de Wilking Rodríguez ya ha sido anunciado como uno de los flamantes regresos del torneo. Y es que como algunos recordarán, el diestro no lanzaba en tierras mexicanas desde la zafra 2022.

Dos Laredos recibe a Wilking

Luego de formar parte de la sucursal Triple-A de los Yankees de Nueva York el año pasado, el lanzador venezolano se reportó con los Navegantes del Magallanes para esta zafra 2025-2026. Sin embargo, un inconveniente físico frenó su participación con la Nave y lo llevó a dedicarse al 100% a su recuperación

Si bien Wilking Rodríguez está enfocado en un programa de estabilización y fortalecimiento a estas alturas, durante la tarde de este lunes se confirmó que será parte del roster de Tecos de los Dos Laredos para la campaña 2026. Y es que la organización le dio la bienvenida de manera oficial con una publicación en sus redes sociales.

Justamente, el elenco de Dos Laredos lo tuvo en sus filas tanto en la temporada 2022 como en la mitad de la 2021. Es así como el oriundo de Puerto Cabello vivirá su tercera aventura tanto en la LMB como con Tecos.

