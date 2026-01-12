Magallanes y Patriotas le dieron inicio a la LVBP hace 80 años

Suscríbete a nuestros canales

La pasión que une a los venezolanos, sin duda alguna, es el beisbol. La Liga Venezolana de Beisbol Profesional se ha convertido en un verdadero patrimonio de nuestro país, y un 12 de enero de 1946 empezó su temporada de estreno, en la ciudad de Caracas, con un encuentro entre el Magallanes BBC (todavía lejos de convertirse en Navegantes), y el equipo Venezuela.

En San Agustín, más precisamente en el Estadio Cerveza Caracas, cuatro novenas se reunieron para disputar 30 compromisos, para así coronar al primer campeón de nuestra pelota. Cervecería Caracas, Sabios del Vargas, Magallanes y Venezuela, fueron los cuatro equipos que inauguraron la pelota profesional de nuestro país, y los últimos dos mencionados son los que le dieron voz de "play ball" a la fiesta.

Magallanes vs Venezuela para iniciar la LVBP

El 12 de enero de 1946, Magallanes y Venezuela saltaron al terreno de juego del Estadio Cerveza Caracas para disputar el primer juego en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Por Magallanes, subió a la lomita Alejandro "Patón" Carrasquel, mientras que por "Patriotas" el encargado fue Carlos Rotje.

El ganador del duelo fue "Patón" Carrasquel, al lanzar juego completo, como solía estilarse en aquella época. En un duelo de no muchos batazos, Magallanes ganó el primer compromiso en la historia de la LVBP, al superar por pizarra de 5-2 al equipo de Venezuela.

Aquel campeonato, el primero que se disputó, fue conquistado por Sabios del Vargas, quienes con récord de 18-12 quedaron en la cima de la tabla de posiciones. Un año después, Vargas repitió la corona, por lo que, a pesar de desaparecer en 1954, se retiraron como el primer bicampeón. Sin duda, un inicio fascinante para la tradición más importante que tienen los venezolanos.