LVBP

Estos son los encuentros de LVBP para esta semana

El Round Robin de la LVBP sigue en vivo por la pantalla de Meridiano Televisión. Conoce los próximos juegos que verás gratis

Por

Meridiano

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 04:54 pm
Estos son los encuentros de LVBP para esta semana
Suscríbete a nuestros canales

El canal de los especialistas en deportes transmite los mejores duelos camino a la gran final de la LVBP. Vive cada juego de forma gratuita en señal abierta y en alta definición mediante SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. Además, podrás seguir la acción desde cualquier lugar de Venezuela conectándote al streaming en meridiano.net/meridianotv.

https://www.instagram.com/p/DTbFsECD3CS/?img_index=1

Calendario actualizado

  • Miércoles 14/01/26 Bravos vs Cardenales 7:00p.m.
  • Viernes 16/01/26 Águilas vs Caribes 7:00p.m.
  • Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos 7:00p.m.
  • Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas 7:00p.m.
  • Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes 7:00p.m.

Además, de lunes a viernes a las 10:00a.m. no te puedes perder Extrainning con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla.

No te pierdas el Round Robin en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Lunes 12 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol