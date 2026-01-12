Estos son los encuentros de LVBP para esta semana

El canal de los especialistas en deportes transmite los mejores duelos camino a la gran final de la LVBP. Vive cada juego de forma gratuita en señal abierta y en alta definición mediante SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. Además, podrás seguir la acción desde cualquier lugar de Venezuela conectándote al streaming en meridiano.net/meridianotv.
https://www.instagram.com/p/DTbFsECD3CS/?img_index=1
Calendario actualizado
- Miércoles 14/01/26 Bravos vs Cardenales 7:00p.m.
- Viernes 16/01/26 Águilas vs Caribes 7:00p.m.
- Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos 7:00p.m.
- Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas 7:00p.m.
- Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes 7:00p.m.
Además, de lunes a viernes a las 10:00a.m. no te puedes perder Extrainning con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla.
No te pierdas el Round Robin en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.