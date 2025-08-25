Barcelona sigue el dilema y se mantiene aferrado al ‘Plan A’

Suscríbete a nuestros canales

El tiempo ha sido el enemigo del FC Barcelona en este inicio de temporada. El equipo culé, continúa redoblando los esfuerzos para poder reapertura el Spotify Camp Nou para la disputa del partido liguero contra el Valencia, el fin de semana del 13-14 septiembre, aunque el reloj los tiene contra la cuerdas.

Este lunes, representantes del club azulgrana sostuvieron una reunión con el Ayuntamiento, con el fin de llevar hasta el final el Plan A, que contempla el esperado regreso a casa en donde esperan recibir a unos 27.000 espectadores.

Incluso, 'RAC1' contó este lunes que el Barça habría obtenido la certificación final de obra (CFO) de la Tribuna y el Gol Sur luego de que los aparejadores, la dirección de obra y la constructora Limak sellarán el visto bueno de estas dos zonas de la reforma. Sin embargo, otras fuentes cercanas al club azulgrana no dieron veracidad sobre esto.

La emisora también comentó que este martes se espera una visita de miembros del Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de inspeccionar las obras y comprobar que da cumplimento a los requisitos para tramitar la licencia de primera ocupación del estadio, el permiso que dicta le paso a la afición.

Caso Champions

Es de recordar que este jueves 28 de agosto se llevará acabó el sorteo de la fase liga de la Champions League. Donde el Barça tendrá que comunicar de forma definitiva a la UEFA donde jugarán los partidos en este arranque de la competición hasta mediados de febrero, fecha programada para el play-off eliminatorio previo a los octavos de final de la máxima competición europea.

No se puede dejar a un lado que la UEFA obliga a abrir el Lateral por tema televisivo y en la primera fase de la reapertura del Spotify Camp Nou únicamente estarían habilitadas las zonas de Tribuna y Gol Sur.

Dos escenarios para el Barcelona

Si llegase a ocurrir que el Barça no cuente con los permisos para volver a casa, en el club tendrá que optar por otras opciones. LaLiga en el Spotify Camp Nou y la Champions League en el Estadi Lluís Companys, mismo recinto donde no podrán jugar el duelo liguero ante el Valencia porque el viernes previo al partido hay un concierto ya cerrado, es decir, no hay tiempo para habilitar el terreno de juego.