Hansi Flick terminó muy molesto después de que su Barcelona goleara a Mallorca

El FC Barcelona inició con buen pie su recorrido en La Liga de España, tras vencer al Mallorca en condición de visitante con marcador de 0-3, en esa primera jornada liguera. Sin embargo, pese a los tres puntos, el líder de ese proyecto, Hansi Flick, no quedó del todo conforme.

El mismísimo entrenador alemán se encargó de dejarlo saber culminado el compromiso de los suyos, en un duelo bastante accidentado, que dejó varias situaciones analizables para la mesa de los debates, más allá de los goles de Raphinha, Ferrán Torres y Lamine Yamal.

“Deberíamos haber controlado más, jugar más rápido, crear más ocasiones y marcar más goles. Jugar al 50 por ciento con dos hombres más no es admisible”, expresó el DT, en claro descontento de que los suyos hayan bajado la intensidad considerablemente para la segunda parte, después de las dos expulsiones que recibió Mallorca.

Un equipo local que imaginó que se le venía la avalancha culé, después de las rojas a Morlanes y Muriqi, pero contrario a lo que se pensó pudo sacar más barata ante la transmisión de los azulgranas de una sensación de conformismo y bajar el pie del acelerador.

Hansi Flick quiere más de este Barcelona

Ya en pretemporada el técnico viene avisando a sus jugadores que no es negociable la intensidad en los partidos. El alemán ve inadmisible que el equipo cree ese hábito y quiere todo lo contrario, para que no ocurra en los siguientes partidos.

El cuadro culé en pretemporada se vio muy superior a sus rivales. De hecho, tanto en la gira asiática (en tres juegos) y en el Trofeo Joan Gamper, ante el Como de Italia, el equipo se llevó un promedio de hasta cinco goles por partido.

Ahora bien, ni esas cifras impresionantes han logrado tranquilizar la presión que está exigiendo el estratega, que ve como sus dirigidos por momentos al ver la sensación de superioridad bajan el listón.

Algo que Hansi Flick quiere solucionar rápidamente, porque no quiere que los contrarios con intensidad igualen lo que en talento el cuadro blaugrana está demostrando.