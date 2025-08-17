Lamine Yamal lideró este inesperado renglón en el primer encuentro liguero (+Estadísticas)

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal vislumbra ser el líder ofensivo del equipo culé esta temporada. Durante la primera jornada del torneo liguero en Son Moix, sobrepaso las expectativas y fue mucho más allá del ámbito ofensivo, donde cada vez es más letal. El nuevo ‘10’ del Barça, lidero el renglón de recuperaciones de balón frente al Mallorca.

Yamal, registró siete robos, superando a Pedri González (6), quien figuró como el especialista de la pasada temporada y fue el jugador del campo en torno el torneo que más pelotas birló al contrario (254). El otro culé en fue Iñigo Martínez (126), quien ya se encuentra en las fila catalán.

Es allí cuando lo hecho por Lamine Yamal en el juego de ayer cobra tanta relevancia. Siendo esto una muestra de lo que podrá logra este curso, que como podemos ver no solo será a nivel ofensivo. Además, también es el reflejo de las exigencias de Flick sobre el terreno de juego.

Se ha podido observar que, durante los partidos la comunicación entre Flick y Lamine Yamal es constante. El extremo tiene presente que, un robo de baló en esa zona del campo más el imán para tener encima a los defensas rivales es casi un gol asegurado, teniendo a sus compañeros atacantes más liberados. El ‘10’ está dejándolo todo en el campo con su presión.

Estadísticas de Lamine Yamal

Además de comandar el ranking de robos con siete, también lo hizo en los remates (9) chuts a portería (3), centros (4) y regates completados (6), en lo que fue el primer partido de un largo calendario liguero por delante.