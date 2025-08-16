El Barcelona empieza con el pie derecho su camino hacia el título de Liga (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

El Fútbol Club Barcelona ha comenzado la defensa de su título de la Liga Española con una victoria por 3-0 sobre el Mallorca en el Estadio Son Moix. El equipo dirigido por Hansi Flick sumó sus primeros tres puntos de la temporada en un partido marcado por la efectividad inicial del conjunto azulgrana y la temprana expulsión de dos jugadores locales.

Los primeros dos goles que sellaron el triunfo culé llegaron en los 45 minutos iniciales. El extremo brasileño Raphinha fue el encargado de abrir el marcador, mostrando su olfato goleador para adelantar al Barça.

Poco después, Ferrán Torres aprovechó una oportunidad para ampliar la ventaja, dejando el marcador 2-0 antes del descanso y sentenciando el encuentro.

¡Mala suerte del Mallorca!

Cabe destacar, que el desarrollo del partido cambió drásticamente en el primer tiempo, cuando el Mallorca sufrió la expulsión de dos de sus jugadores (Manuel Morlanes y Vedat Muriqi).

Esta desventaja numérica fue un golpe duro para el equipo local y facilitó el dominio del balón del Barcelona, que se hizo con el control absoluto del mediocampo. No obstante, a pesar de la posesión y la superioridad en el campo, los catalanes no lograron generar muchas ocasiones claras de peligro, optando por un juego más conservador para asegurar la victoria.

En la última jugada del compromiso, una gran acción individual, permitió que Lamine Yamal marcará un golazo y pusiera el 3-0 final en el marcador.

Los culés quieren repetir el título

Con este resultado, el Barcelona envía un mensaje claro a sus rivales: su objetivo es revalidar el título y mantener su dominio en la presente temporada. La victoria en este debut, aunque marcada por las circunstancias del encuentro, demuestra la solidez y el pragmatismo que el equipo de Flick está dispuesto a mostrar para conseguir sus metas.

Por el momento, el combinado catalán escala a la primera posición con tres puntos, mientras que, el Mallorca desciende al último lugar de la clasificación con cero unidades.