El Mallorca recibe dos tarjetas rojas en cuestión de minutos: ¿El Barcelona gana con polémica? (+Video)

Las cosas se siguen complicando para el Mallorca en su inicio liguero de este sábado, 16 de agosto. Ya de entrada el partido lucía difícil al ser ante el vigente campeón del certamen, Barcelona, pero ahora la situación empeoró considerablemente para los locales en el campo de Son Moix.

Precisamente, el varapalo para los de Jagoba Arrasate se incrementó con las dos rojas que recibió el equipo, tras ir abajo en el marcador 0-2 El primero en ver la cartulina fue Manuel Morlanes Ariño, por doble amarilla, que inicialmente protestó al principal Munuera Montero y se ganó la sentencia, para luego ganarse la segunda en un lance con Lamine Yamal.

Posteriormente, el siguiente en ser expulsado del compromiso fue Vedat Muriqi, a quien se le consideró como juego peligroso una entrada contra el guardameta culé, Joan García, después de ir a la disputa del balón e impactarlo en el rostro.

¿Fueron bien sentenciadas ambas expulsiones favorables a Barcelona?

Cada decisión arbitral esta temporada se tendrá con la lupa puesta de la opinión pública, después de todo el revuelo que se ha causado con el tema en los últimos años. Sin embargo, en lo puntual con estas dos decisiones, hay que decir que el árbitro principal acertó.

En la expulsión a Morlanes el reglamento se aplicó de forma acertada, porque el juez mostró esa primera cartulina al recibir una protesta y luego en la segunda atinó por el exceso de fuerza que empleó el jugador de Mallorca en su lance por detrás contra Lamine.

Sobre Muriqi quedan menos dudas todavía porque el delantero realmente ubicó su pierna en una altura sancionable, más todavía después del impacto con tus botas en el rostro del guardameta.

Con lo que está ocurriendo en el Son Moix, el Barcelona apunta a completar con buen pie su inicio liguero, en el busca revalidar el título de la temporada pasada, en la que también ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España, así como todos sus clásicos al Real Madrid.