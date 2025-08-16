Este fue el golazo de Raphinha con Barcelona ante Mallorca (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona inicia con buen pie, hasta el momento, su recorrido en La Liga de España en la edición 2025-26. Justamente, porque ya tomó ventaja en el marcador en su partido contra Mallorca en el campo de Son Moix.

El primer tanto de los azulgranas en este certamen liguero lo convirtió un jugador que sigue en racha con el gol y que apunta a seguir siendo un estelar en el club para esta campaña.

Se trata de Raphinha, quien muy temprano en el partido, al minuto 7', ya adelantó a los azulgranas con un cabezazo que supo aprovechar después de una gran habilitación de su compañero en ataque, Lamine Yamal.