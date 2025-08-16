Hansi Flick sorprende con su primer once de la temporada para enfrentar a Mallorca

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona inicia su recorrido en La Liga 2025-26 con clara intención de defender el título que obtuvo la temporada pasada, en la que también sumó Copa del Rey y Supercopa de España.

Ese primer duelo de los azulgranas será en condición de visitante en el campo de Son Moix ante el siempre aguerrido Mallorca, hoy dirigido por Jagoba Arrasate.

Para este cotejo Hansi Flick ya presentó el once titular que pondrá en el terreno de juego, con una que otra sorpresa que salta a la vista por la ausencia de uno de sus refuerzos estelares para este curso y la de futbolistas que estaban en su alineación de lujo la campaña anterior.

Alineación: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Raphinha, Ferrán Torres y Lamine Yamal.

Las sorpresas en el once de Barcelona

En primera instancia genera asombro que para este compromiso Eric García haya ganado el pulso a Jules Koundé, quien fue el dueño de esa demarcación de lateral por derecha en la temporada pasada y que se erigió como uno de los mejores en esa posición en la campaña.

Sin embargo, en la parte final de ese curso es verdad que Eric García sorprendió a todos cuando le tocó ocupar esa banda ante la lesión del francés, con un rendimiento que luego revalidó recientemente en la propia pretemporada del equipo.

Al mismo tiempo, la otra gran sorpresa en esta alineación de Barcelona es la escogencia de Ferrán Torres en la punta del ataque, ante la baja puntual de Robert Lewandowski, tomando en cuenta que se esperaba el lugar para el refuerzo estelar de los azulgranas es Marcus Rashford, de quien se espera un gran rendimiento y por quien se hizo un esfuerzo notable para inscribirlo a última hora.