El Barcelona se encomienda a su dupla de oro

El FC Barcelona saltará este sábado al terreno de juego para disputar su primer partido de la temporada 2025-26. Los culés desde el primer momento saldrán a revalidar su título de campeones de LaLiga.

El éxito de los azulgrana está en manos -en gran manera- de lo que pueda hacer Hansi Flick, el técnico alemán que descifró la fórmula para ganar la temporada pasada. De igual forma, el talento del joven de 28 años, Lamine Yamal será determinante para el Barcelona.

La gran dupla del equipo culé proyecta ser Flick-Yamal. Claro está, el resto de la plantilla también cumplirá un rol importante. Pero la llave entre ambos será de liderazgo.

Yamal

Yamal, se consolidó la temporada pasada mostrando grandes destrozas y exhibiciones de fútbol, ahora enfrenta una nueva temporada con 18 años y el dorsal número 10.

Flick

El técnico alemán a sus 60 años, supero las expectativas de su primer año frente al equipo culé, mostrando habilidades para gestionar el grupo, ahora quiere ir por más. Entre sus pendientes esta levantar la orejona, la cual tuvo cerca en su año de debut con los azulgrana.