Oficial: El Barcelona podrá contar con estos fichajes desde la primera jornada de liga

El Barcelona logró hacer la inscripción de los jugadores pendientes en aparecer en la lista de la competición.

Por Oriana Garcia
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 07:35 am
Foto cortesía
El Barcelona puso fin a las incertidumbres de inscripción que lo rodeaban las últimas semanas. La mañana de este sábado, previo a su viaje a Mallorca, el club catalán dio a conocer su lista de convocados para el primer encuentro  de la temporada 2025-26 en LaLiga. 

El equipo culé se enfrenta hoy ante el Mallorca desde el estadio Son Moix. Antes de arrancar una nueva campaña, el Barça logró hacer la inscripción de los jugadores pendientes en aparecer en la lista de la competición. Joab Garcia y Rashford, oficialmente han sido inscritos. 

Luego de tantas dudas, la junta directiva logró su cometido. La madrugada del viernes al sábado, Joab Garcia cumplió el requisito. Mientras que el ex del United, fue inscrito a primera hora este sábado. 

Lista del Barça para la jornada 1 de LaLiga:

Tras haber logrado inscribir a sus dos fichajes, el equipo culé presentó su lista para enfrentar al Mallorca en la primera jornada de LaLiga.

  • Porteros: Joan García, Iñaki Peña, Kochen.
  • Defensas: Alejandro Balde,  Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Christensen, Eric García, Koundé, Jofre Torrents
  • Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Dro y A. Fernández.
  • Delanteros: Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Los dirigidos por Hansi Flick ambicionan retener el campeonato de LaLiga. Inician la temporada con tres por lesión: Marc Bernal, Ter Stegen y Robert Lewandowski. 

