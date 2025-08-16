Fútbol español

El Barcelona sorprende a todos con el uniforme elegido para debutar en LaLiga

El Barcelona no podrá estrenar ninguno de los dos nuevos uniformes dispuestos para esta nueva temporada

Por Oriana Garcia
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 11:55 am
Foto cortesía
El FC Barcelona ya está listo para hacer su debut esta temporada en LaLiga contra el Mallorca desde el Son Moix. Este primer partido de la 2025-26 ha venido cargado con sorpresas, empezando con las inscripciones de último minuto de Rashford y Joan García, aunque sin Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardhji.

Ademas, el equipo culé dio a conocer otro anuncio que muchos no se esperaban, cuando cada vez falta menos para el pitazo inicial. El Barça jugará con la tercera camiseta de la temporada pasada, el uniforme verde. 

Mientras que, el Mallorca lucirá la camiseta roja con detalles en negro. Es por eso que, los culés adaptaron su equipación para evitar confusiones dentro del terreno. 

El Barcelona no estrenará uniformes 

El Barcelona no podrá estrenar ninguno de los dos nuevos diseños dispuestos para esta nueva temporada. Pero esto, no es una novedad para el equipo, ya que el curso pasado en la jornada 1 frente al Valencia, los culés usaron  la equipación de la 'senyera' en Mestalla. 

Claro está, en esa oportunidad parecía más una decisión simbólico, ya que las camisetas azulgrana o la negra de la campaña pasada no daban pie a confusión con la blanca 'ché'.

