La respuesta inesperada de Simeone sobre que Barcelona y Villarreal puedan jugar en Miami (+Video)

Hay un tema que sigue dando de qué hablar. El debate está instaurado en la opinión pública futbolera en España, pero no solo allí porque aficionados del mundo se han incluido a los comentarios sobre la posibilidad de que Villarreal y Barcelona disputen una jornada de La Liga en suelo estadounidense.

Ese partido se daría en la fecha 17 del certamen liguero, con el visto bueno de los altos mandos de ambas entidades, así como hasta ahora se conoce que La Liga y RFEF también empujan en esa misma dirección.

Sin embargo, el tema ha trascendido tanto que a distintos actores del balompié español se les ha consultado, pese a que no están propiamente incluidos en la idea del partido. Uno de ellos fue el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

El argentino fue preguntado por esto en la previa de su debut en La Liga, este domingo 17 de agosto ante su similar de Espanyol.

Las palabras de Simeone sobre el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami

No lo agarraron por sorpresa. Al menos, el mismo técnico apuntó que tenía notas sobre el tema. “Me lo he estudiado”, dijo jocosamente cuando se le preguntó inicialmente.

De ahí, entonces se originó su reflexión sobre esa posibilidad concreta que el 'submarino amarillo' y los blaugranas jueguen en Miami, en la que no se posicionó en contra del tema directamente, como sí han hecho distintos protagonistas del fútbol en ese país.

“Lo que nos pasa en la vida es que nos preocupamos por cosas que pueden suceder y luego no suceden. Un año atrás parecía que podíamos ir a jugar allí ante el Barça, preocupados, nos desgastamos en cosas que luego no suceden. Al final, de las 100 cosas que pensamos que pueden pasar, pasan veinte. Vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy”, expresó.

La sorpresa salta a la vista porque no se puso en la misma línea de opositores a esta medida y ejemplos ya son varios, como el Real Madrid que ha sido el más cerrado a esta posibilidad, compartiendo incluso un comunicado pidiendo que este cotejo no se juegue fuera de España.

Así también Ángel Torres, presidente de Getafe, definió esta alternativa como "una aberración" y rechazó por completo que se considere. El mismo guardameta del Athletic de Bilbao, Unai Simón, señaló que "es una falta de respeto para los aficionados" y que sería "una jornada perdida" para aquellos que no pueden viajar.

Lo cierto es que mientras distintas voces dan lugar al tema, la propuesta para que Villarreal y Barcelona se juegue en Miami ha seguido su curso y se mantiene a la espera de una resolución de la UEFA junto a la FIFA.