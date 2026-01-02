Supercopa de España 2026: EN VIVO y GRATIS en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros

Del 7 al 11 de enero de 2026, cuatro de los clubes más importantes del fútbol español se enfrentarán por el primer título oficial de la temporada.

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club protagonizarán este torneo que, por cuarto año consecutivo, se disputará en Arabia Saudí, prometiendo una semana cargada de fútbol de élite y grandes emociones para los aficionados.

¿Dónde ver la Supercopa de España 2026 en Venezuela?

Los fanáticos podrán disfrutar de los partidos en vivo y gratis a través de Meridiano Televisión, en señal abierta. Además, la transmisión estará disponible en alta definición por las plataformas SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go, garantizando múltiples opciones para no perderse ningún encuentro.

Fechas y horarios confirmados

Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero (3:00p.m.): Barcelona vs Athletic Club

Semifinal 2 – Jueves 8 de enero (3:00p.m.): Atlético de Madrid vs Real Madrid

Gran Final – Domingo 11 de enero (3:00p.m.)

Un torneo millonario

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) repartirá 23 millones de euros entre los cuatro equipos participantes, superando en más de tres millones la edición anterior. En total, el evento generará más de 51 millones de euros en ingresos, consolidándose como uno de los torneos más lucrativos del calendario futbolístico español.

La Supercopa de España 2026 promete espectáculo y rivalidades históricas. Vívela gratis, en vivo o en HD por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.