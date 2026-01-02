¿Cuáles son los peores fichajes de invierno del fútbol español?

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de invierno suele ser una oportunidad para reforzar plantillas, en el fútbol español históricamente ha tenido mucho éxito, pero en otras ocasiones ha dejado fichajes que pasaron a la historia por su escaso rendimiento. Aquí presentamos a los peores fichajes invernales en españa (sin orden).

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han protagonizado los peores fichajes invernales en la historia del fútbol español. Casos emblemáticos que pese a no funcionar todos recuerdan, como otros que pasaron sin pena ni gloria, donde no se tiene recuerdo alguno.

El Barca por ejemplo ha fichado a Maxi López un jugador argentino que llegó con la idea de marcas muchos goles. Sin embargo, no se adaptó al juego del equipo y fracasó estrepitosamente. El Madrid tuvo a un Antonio Cassano que solo engordó y disputó 29 juegos en dos años.

¿Cuáles son los peores fichajes del mercado invernal en el fútbol español?

El Atlético de Madrid es uno de los clubes de España que más veces se ha visto involucrado en fichajes invernales. El último gran caso fue en 2018 con Vitolo, un futbolista con un gran presente que se esperaba una explosión de nivel. Sin embargo, no logró encajar con el Cholo Simeone y fracasó.

12 de los peores fichajes invernales del fútbol español:

1997: Amunike - Barcelona

1998: Bogarde - Barcelona

2001: Geovanni - Barcelona

2003: Sorín - Barcelona

2005: Maxi López - Barcelona

2006: Cicinho - Real Madrid

2006: Cassano - Real Madrid

2007: Eller - Atlético de Madrid

2009: Faubert - Real Madrid

2011: Elías - Atlético de Madrid

2015: Lucas Silva - Real Madrid

2018: Vitolo - Atlético de Madrid

Julien Faubert el desastroso fichaje invernal del Real Madrid

En el mercado de invierno de 2009, el Real Madrid fichó cedido a Julien Faubert del West Ham por 1,5 millones de euros, a petición de Juande Ramos. El lateral derecho francés llegó con expectativas, pero solo disputó 60 minutos en dos partidos, sin dejar huella en un equipo en crisis.​

Faubert protagonizó anécdotas legendarias: fue visto "dormido" en el banquillo contra el Villarreal y faltó a un entrenamiento por despiste. Regresó a Inglaterra sin opción de compra, simbolizando uno de los fichajes más ridículos de la historia madridista, con un coste de 28.000 euros por minuto.