Fútbol Español

¿Cuáles son los peores fichajes de invierno del fútbol español?

El mercado invernal en España ha dejado contrataciones importantes, pero hay otras que no han funciona, quedándose como decepciones

Por

Jeferson Palacin
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 10:31 am
Maxi López - FC Barcelona - Meridiano
El mercado de invierno suele ser una oportunidad para reforzar plantillas, en el fútbol español históricamente ha tenido mucho éxito, pero en otras ocasiones ha dejado fichajes que pasaron a la historia por su escaso rendimiento. Aquí presentamos a los peores fichajes invernales en españa (sin orden).

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han protagonizado los peores fichajes invernales en la historia del fútbol español. Casos emblemáticos que pese a no funcionar todos recuerdan, como otros que pasaron sin pena ni gloria, donde no se tiene recuerdo alguno. 

El Barca por ejemplo ha fichado a Maxi López un jugador argentino que llegó con la idea de marcas muchos goles. Sin embargo, no se adaptó al juego del equipo y fracasó estrepitosamente. El Madrid tuvo a un Antonio Cassano que solo engordó y disputó 29 juegos en dos años. 

¿Cuáles son los peores fichajes del mercado invernal en el fútbol español?

El Atlético de Madrid es uno de los clubes de España que más veces se ha visto involucrado en fichajes invernales. El último gran caso fue en 2018 con Vitolo, un futbolista con un gran presente que se esperaba una explosión de nivel. Sin embargo, no logró encajar con el Cholo Simeone y fracasó.

12 de los peores fichajes invernales del fútbol español:

  • 1997: Amunike - Barcelona
  • 1998: Bogarde - Barcelona
  • 2001: Geovanni - Barcelona
  • 2003: Sorín - Barcelona
  • 2005: Maxi López - Barcelona
  • 2006: Cicinho - Real Madrid
  • 2006: Cassano - Real Madrid
  • 2007: Eller - Atlético de Madrid
  • 2009: Faubert - Real Madrid
  • 2011: Elías - Atlético de Madrid
  • 2015: Lucas Silva - Real Madrid
  • 2018: Vitolo - Atlético de Madrid 

Julien Faubert el desastroso fichaje invernal del Real Madrid

En el mercado de invierno de 2009, el Real Madrid fichó cedido a Julien Faubert del West Ham por 1,5 millones de euros, a petición de Juande Ramos. El lateral derecho francés llegó con expectativas, pero solo disputó 60 minutos en dos partidos, sin dejar huella en un equipo en crisis.​

Faubert protagonizó anécdotas legendarias: fue visto "dormido" en el banquillo contra el Villarreal y faltó a un entrenamiento por despiste. Regresó a Inglaterra sin opción de compra, simbolizando uno de los fichajes más ridículos de la historia madridista, con un coste de 28.000 euros por minuto.

