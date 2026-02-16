Astros de Houston vuelve a cambiar a José Altuve

Suscríbete a nuestros canales

En medio del sol de Florida y el inicio de los entrenamientos primaverales, el manager de los Astros de Houston, Joe Espada, ha despejado cualquier duda sobre el posicionamiento defensivo de su capitán. José Altuve seguirá siendo el dueño y señor de la segunda base para la temporada 2026.

A pesar de que la evolución natural de los veteranos suele llevarlos hacia el rol de bateador designado para reducir el desgaste físico, Espada fue enfático: Altuve pasará la gran mayoría de su tiempo en el terreno de juego defendiendo la segunda almohadilla.

Continuidad en la Keystone

La decisión de mantener al venezolano en el campo no es solo una cuestión de tradición, sino de impacto estratégico. La química de Altuve con el resto del cuadro interior es un pilar fundamental de la defensa de Houston.

Puntos clave del anuncio de Espada:

Prioridad defensiva: No hay planes inmediatos de mover a Altuve de forma permanente al rol de DH.

Condición física: El reporte indica que Altuve ha llegado al campamento en un estado óptimo, permitiéndole mantener la movilidad necesaria para el puesto.

Liderazgo desde el campo: Espada valora la presencia comunicativa de José en el corazón del diamante.

"José es un atleta de élite y su presencia en la segunda base nos da una ventaja competitiva que no queremos sacrificar", comentó Espada a los medios presentes.

Aunque la segunda base será su hogar principal, se espera que el cuerpo técnico gestione sus días de descanso de manera inteligente, utilizando turnos ocasionales como DH para mantener sus piernas frescas durante los 162 juegos. Sin embargo, para los fanáticos que esperaban ver una transición defensiva este año, el mensaje es claro: el número 27 sigue siendo el motor defensivo de los Astros.