El dilema de Rodrygo ¿Su futuro está en el Real Madrid o en otro club?

Rodrygo va a una nueva temporada en LaLiga llena de incertidumbre dentro del Real Madrid. En verano de 2019 el brasileño llegó al club blanco, y durante todo este tiempo ha estado construyendo su propio camino, sin embargo ahora se enfrenta ante una decisión determinante en su carera.

La llegada de Xabi Alonso cambió los planes de Rodrygo, ya que el entrenador no lo tiene muy presente en su esquema de juego, como si lo tenia Ancelotti.

Con el técnico italiano, Rodrygo fue titular en 148 partidos de los 208 que jugó. Pero Carlo ya no está y es cosa del pasado. Mientras que con Xabi, ha sido titular uno de siete partidos oficiales - o en dos de ocho, si se contamos el once ante el Leganés en el amistoso de Valdebebas-.

Rumores de salida

Y cuando se habla de algún jugador blanco que debe salir de la plantilla, el primer nombre que encabeza las quinielas es el de Rodrygo.

Ahora bien, el brasileño tiene sobre su sombra varios equipos de la Premier League pendientes de lo que pueda pasar. Pero su mensaje siempre ha sido claro: quiere seguir en el Madrid.

Pero la realidad es que, esta temporada dentro del Madrid será diferente para él, con un panorama en donde no estará en la primera línea de Xabi, y la cantidad de minutos se verá reducida.

Rodrygo debe tomar una decisión

Lo cierto es que en un año la gloria que acaparaba a Rodrygo se ha ido disipando. El curso pasado culminó con 14 goles, y el último que marcó fue el 4 de marzo ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de la Champions.

De allí en adelante la sequía en partidos oficiales ha sido dura para el brasileño. Aunque en estadísticas generales, la rompió el pasado martes tras anotar el cuarto tanto del club merengue en el amistoso de Innsbruck.

Pero más allá de todo esto, Rodrygo está en una encrucijada en donde debe saber tomar la mejor decisión para su carrera más allá del deseo y los sentimientos por la camiseta blanca.