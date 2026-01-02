Chayanne visitó a paciente con cáncer y conmueve en redes

Suscríbete a nuestros canales

Chayanne sigue llevándose el amor y cariño de sus fans por todo el mundo, por el respeto que les ofrece. Y es que, el intérprete de “Torero”, visitó a una fanática en un centro de salud, que había sida operado de un procedimiento de cáncer.

Chayanne visitó a una paciente

La estrella boricua dejó a un lado sus actividades y ensayos, y se fue a sorprender a la mujer, quien no había podido disfrutar del concierto por la intervención.

Afirman que la mujer había estado muy triste por perderse el concierto del artista, sin jamás imaginar que le llegaría una enorme sorpresa.

El también actor y protagonista de la película “Baila conmigo”, ingresó al lugar para darle la mano a la joven, verla con ojos de cariño y extenderle palabras de amor en tan difícil momento.

“Tenía que venir a visitarte y hablarte, me contaron que no pudiste ir al show, la gente me trató con un cariño increíble y yo tenía que venir a saludarte”, expresó el boricua.

Reacción de la fan

Con lágrimas y el corazón a millón, la fan le dio un enorme abrazo al artista por el momento inolvidable que le hizo vivir.

La madre de la joven, fue quien capturó el mágico momento y tras postearlo en las redes sociales, los comentarios de amor llovieron para el nacido el 28 de junio de 1968.