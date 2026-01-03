MLB: Red Sox con oferta agresiva para firmar a Alex Bregman

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston están en plena puja para asegurar la continuidad de Alex Bregman. El tercera base activó su cláusula de salida tras un contrato de 3x40 para llegar a un mejor acuerdo. La gerencia le ofreció un contrato agresivo para cerrar las negociaciones en las próximas horas.

Alex Bregman abría recibido una oferta de 5x32 para llegar a 160 millones de dólares. Un contrato más lucrativo para el tercera base que tiene deseos de permanecer en Red Sox. Eso sí, hay una competencia con Azulejos, Diamondbacks y Cachorros por contratar al pelotero de 31 años.

Red Sox y Bregman han estado condenados a entenderse. El pelotero ha sido un líder para los jóvenes del roster, perderlo sería más que una baja de jugador para la organización. De igual forma, Alex quiere un equipo competitivo y ya sabe que en Boston se cocina un campeonato.

Alex Bregman el líder silencioso de Red Sox

Alex Bregman ha asumido un rol discreto pero fundamental dentro de Medias Rojas de Boston: un guía para jóvenes talentos como Mayer, Anthony, Narváez y Campbell. Su disposición a conversar y compartir experiencias refleja un compromiso genuino con el desarrollo de la nueva generación.

El tercera base se ha convertido en un referente silencioso que impulsa la adaptación de los prospectos al exigente entorno de la MLB. Su interés es acompañarlos para buscar potenciar sus habilidades y consolidar un núcleo competitivo capaz y alcanzar los objetivos colectivos.

Números de Alex Bregman con Red Sox en 2025

Alex Bregman tuvo una temporada bastante buena para ser su debut con Medias Rojas de Boston. Sin embargo, una lesión mermó su desempeñó y no volvió a ser el mismo que ha inicio de temporada. A pesar de eso, logró números interesantes para lograr la postemporada.

Números de Bregman en 2025:

- 114 juegos, 433 turnos, 64 anotadas, 118 hits, 28 dobles, 18 jonrones, 62 impulsadas, 51 boletos, 70 ponches, 1 base robada, .273 promedio, .360 OBP, .462 SLG, .822 OPS