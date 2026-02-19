White Abarrio, posiblemente se enfrente a Sovereignty en el Oaklawn Handicap (G2)

Suscríbete a nuestros canales

El Oaklawn Handicap (G2) es una de las carreras más prestigiosas para caballos purasangre de cuatro años en adelante en los Estados Unidos. Se disputa anualmente en el hipódromo de Oaklawn Park en Hot Springs, Arkansas, sobre una distancia de 1 1/8 millas (1,800m) en pista de arena en abril.

White Abarrio, hijo de Race Day, entrenado por Saffie Joseph Jr., estará en Oaklawn Park, para competir en el Oaklawn Handicap (G2) el 18 de abril.

Una nómina de alto rango para la edición 80

White Abarrio, luego de su magistral actuación en la Pegasus World Cup (G1) el pasado mes de enero, donde fue derrotado en gran demostración por su compañero de cuadra Skippylongstocking, que fue ganador de este evento en el 2024 y llegó tercero en la pasada edición.

El Oaklawn Handicap (G2), tendrá presente adicionalmente al ejemplar Sovereignty, que a según sus conexiones podría ser la carrera de reaparición para el campeón de 3 años caballo del año 2025.

Saffie Jr., de igual manera informó que Skippylongstocking, hijo de Exaggerator, entre sus planes estará en la mira viajar a Dubai, en caso de que se decida pasar por alto el Oaklawn Handicap (G2).

La edición 80 prevista para el sábado 18 de abril, contará con una bolsa de $1,25 millones.

La pasada temporada, la victoria le correspondió a First Mission propiedad del Godolphin, que contó con la monta de Flavien Prat para el entrenador Brad Cox, en la que derrotó a Banishing y Skippylongstocking, ganador de la edición de la 2024.