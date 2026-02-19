Un hito sin precedente: Víctor Emiro Barboza Jr., arribó a mil victorias internacionales de por vida

Suscríbete a nuestros canales

Tampa Bay Downs programó el miércoles nueve carreras sin stakes incluidos; en la misma, el entrenador campeón zuliano Víctor Emiro Barboza Jr., arribó a las mil victorias internacionales de por vida, tras visitar el parque de vencedores con el ejemplar Opposite the Crowd, conducida por el también venezolano Samuel Marín.

Víctor Barboza Jr. llegó a mil victorias

El campeón de los entrenadores zulianos, Víctor Emiro Barboza Jr., en su campaña número 12, desde su arribo en tierras norteñas, ahora colecciona 665 victorias, luego de su triunfo logrado este miércoles con ejemplar Opposite the Crowd, conducida por el también venezolano Samuel Marín.

Desde su primera victoria en el recordado óvalo de Santa Rita en el estado Zulia, con el ejemplar Hy West, para el propietario del stud “My Beauty” en mayo de 1999, hasta la fecha, Barboza Jr. se ha convertido en ejemplo de disciplina, constancia, dedicación y alto nivel de profesionalismo sobre este deporte en Estados Unidos.

Dentro de esta cifra de 1,000 victorias, Víctor ha consumado grandes stakes en tierras norteñas, además de títulos logrados en Florida, lo que demuestra su calidad sobre el arte de entrenar puras sangres de carreras.

Barboza Jr. es el tercer entrenador venezolano con más ganadores de carreras en Estados Unidos, solo superado por Antonio Sano y Manuel Azpurua.

El triunfo esperado por el campeón venezolano

Opposite the Crowd se llevó la cuarta carrera de la jornada por un claiming de $21,000 en distancia de 1,200 metros, donde la hija de Bolt D’Oro, conducida por Samuel Marín para los colores de su propiedad “Veb Racing Stable Corp”, consiguió la segunda victoria de la temporada y la séptima en 18 presentaciones. La ganadora agenció 1:11.18 para la distancia.

Barboza Jr., con su base en Florida, continúa a partir de la fecha con 13 presentados hasta el domingo, todos en Gulfstream Park.