Detenido hermano del Rey Carlos III por escándalo de corrupción y mala conducta

Suscríbete a nuestros canales

Un tremendo escándalo se ha desatado en el Reino Unido por la detención del Andrés Mountbatten-Windsor, Ex Duque de York. Los medios han reseñado que el monarca fue detenido por supuesta conducta inapropiada y corrupción.

Detención del británico

La BBC medio oficial de la realeza británica, ha informado a través de un artículo que vehículos policiales llegaron a la residencia de Andrés en Sandringham en Norfolk, este jueves 19 de febrero.

Para el hijo de la fallecida reina Isabel II, es un día amargo ya que no podrá celebrar su fiesta de cumpleaños número 66 con familiares y amigos.

Las autoridades británicas se encuentran realizando una investigación profunda, para aclarar muchos señalamientos que presenta el royal, ligados en el polémico caso de Jeffrey Epstein, magnate financiero y agresor infantil, que tenía una la red de explotación sexual.

Hasta el momento la casa real no se ha pronunciado por la detención de Andrés, el tercer hijo y el segundo hijo varón de la reina Isabel II del Reino Unido y de su marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

“Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk”, han informado en un comunicado.

Señalamientos en contra de Andrés

El hombre que renunció en el 2025 al uso de su título de Duque de York, se ha visto señalado en los últimos años de haber tenido una supuesta relación estrecha con Jeffrey Epstein.

Medios han asegurado que ambos según mantenían turbias relaciones y manejos multimillonarios que las autoridades del Reino Unido investigan.

Andrés realizó hace tiempo una entrevista tratando de desligarse de la relación con Epstein, asegurando que lo había vista por última vez en el año 2010 para anunciarle el fin de su amistad.

Sin embargo, la situación se intensificó en el año 2014, cuando una mujer apuntó que había sido obligada a sostener relaciones sexuales con Andrés en un lugar que era del fallecido Epstein.