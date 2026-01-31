Farándula

Sale a la luz los trapos sucios del vínculo entre Bill Gates y Jeffrey Epstein

El fundador de Microsoft habría sido contagiado de una enfermedad de transmisión sexual, según documentos del caso de Epstein

Por

Kleimar Reina
Sabado, 31 de enero de 2026 a las 01:35 pm
Sale a la luz los trapos sucios del vínculo entre Bill Gates y Jeffrey Epstein
Bill Gates y Jeffrey Epstein / Cortesía
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, donde sale a relucir el nombre de Bill Gates, fundador de Microsoft, en una serie de intercambios de correos electrónicos.

Bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada a finales 2025, todos los documentos clasificados y materiales de investigación, incluidos los archivos relacionados con acuerdos de inmunidad y comunicaciones internas sobre a quién acusar o investigar debe ser público.

Según revela un intercambio de correos electrónicos del año 2013, Bill Gates tuvo aventuras extramaritales con mujeres rusas y le fue contagiada una enfermedad de transmisión sexual que ocultó a su esposa de aquel entonces, Melinda, de quien se divorció en 2021.

"Para colmo de males, me imploras que borre por favor los correos electrónicos sobre tu ETS, tu pedido de que te proporcione antibióticos que puedas darle subrepticiamente a Melinda y la descripción de tu pene", escribió Epstein en uno de ellos.

Bill Gates niega los hechos

Rápidamente un portavoz del Bill negó rotundamente todos los señalamientos en su contra catalogando todo como "absolutamente absurdos y completamente falsos" los documentos.

"Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no continuar su relación con Gates y hasta dónde llegaría para tender trampas y difamar”, indicó el portavoz a The Independent.

Un “error” en la vida de Gates

Anteriormente, en 2021, el fundador de Microsoft, confesó en una entrevista a PBS News que sus reuniones con Jeffrey Epstein fueron “un error”, pues solo buscaba recaudar para la salud global.

Sabado 31 de Enero de 2026
