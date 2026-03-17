Lealtad ganadora: Kerr alcanza las 600 victorias con los Warriors y hace historia

Suscríbete a nuestros canales

El camino hacia la inmortalidad en la NBA tiene una nueva parada para Steve Kerr. El estratega de los Golden State Warriors alcanzó ayer un hito reservado únicamente para los arquitectos de las dinastías más sólidas: su victoria número 600 en temporada regular como entrenador jefe.

Un club exclusivo de lealtad y éxito

La cifra es impresionante por sí misma, pero el contexto la hace histórica. Kerr se ha convertido en apenas el séptimo entrenador en la historia de la liga que logra alcanzar la barrera de los 600 triunfos dirigiendo a un solo equipo.

Este logro lo sitúa en una mesa donde se sientan figuras que definieron épocas enteras, como Gregg Popovich con los Spurs, Jerry Sloan con los Jazz o Red Auerbach con los Celtics. En una liga donde el movimiento de personal y los cambios de proyecto son constantes, la permanencia y efectividad de Kerr con los Warriors es una anomalía de éxito.

El arquitecto de la Bahía

Desde su llegada en 2014, Kerr no solo ha acumulado victorias, sino que transformó la forma en que se juega al baloncesto moderno. Bajo su mando, Golden State ha pasado de ser un equipo prometedor a una maquinaria de precisión que ha redefinido el uso del espacio y el tiro exterior.

Entrenadores con 600+ victorias en un mismo equipo (Lista histórica):

Gregg Popovich (San Antonio Spurs)

Jerry Sloan (Utah Jazz)

Red Auerbach (Boston Celtics)

Phil Jackson (Los Angeles Lakers)

Pat Riley (Miami Heat)

Erik Spoelstra (Miami Heat)

Steve Kerr (Golden State Warriors)

A pesar de haber alcanzado esta cifra histórica, el hambre competitiva de Kerr parece intacta. Estas 600 victorias son el reflejo de una cultura organizacional que ha sabido navegar entre el éxito de los campeonatos y los procesos de transición.