Florentino Pérez predijo la 15ª Champions tras vencer al Manchester City en cuartos de final

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A las puertas de escribir su nombre en los cuartos de final en la presente temporada de la UEFA Champions League, Real Madrid TV estrenó un documental que narra el recorrido del equipo blanco durante la temporada 2023/24, culminando en la obtención de su orejona número 15 hace un par de años.

El largometraje comienza con el enfrentamiento ante el Manchester City de Pep Guardiola en los cuartos de final, que se disputó el 9 de abril de 2024. Los ingleses venían de una temporada espectacular, en la que había ganado el triplete, lo que hacía aún más desafiante la eliminatoria.

En ese primer encuentro de ida, el marcador final fue un 3-3, lo que dejó todo por definir en el partido de vuelta, que terminaría en una tanda de penaltis, mostrando el carácter y la determinación del Real Madrid. El documental revela también cómo, a pesar de las dificultades, Florentino Pérez ya confiaba en el triunfo final. Después de un angustioso empate en Manchester, el presidente del club se mostró optimista y, en una charla con Luka Modric, expresó su convicción de que el equipo ganaría la 15ª Champions: "Yo creo que ganamos la Decimoquinta".

La insólita predicción de Florentino Pérez al Real Madrid

Este tipo de declaraciones destacan la confianza y el espíritu ganador que caracteriza al Real Madrid, especialmente en momentos clave como ese, en los que parecía que la eliminatoria estaba más cerca de escapar que de consolidarse.

Yo creo que ganamos la Decimoquinta", le dijo a Modric tras su pase a las semifinales en ese entonces.

Además de los momentos de tensión y emoción en el campo, el documental también muestra el lado humano del equipo en las horas previas a los partidos importantes. Durante su concentración en el hotel, los jugadores pasan tiempo juntos, incluso disfrutando de la televisión, como cuando vieron el partido entre el PSG y el Barcelona.