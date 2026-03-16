Christian Nodal desata polémica tras confirmar demanda a Cazzu

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Christian Nodal volvió a ser el centro de atención mediática y nuevamente por su vida privada. En esta ocasión, todo se fue en su contra por un conflicto legal con su expareja, la cantante argentina Cazzu.

La razón de la demanda de Nodal a Cazzu

El intérprete mexicano reveló recientemente que interpuso una demanda legal contra Cazzu por la exposición mediática de su hija en redes sociales, argumentando que busca proteger la privacidad de la menor, Inti.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo… pero la verdad es que estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, declaró Nodal brevemente ante los medios.

Esta demanda se suma a una serie de tensiones públicas entre Nodal y Cazzu desde que terminaron su relación en 2024 tras varios años juntos y el nacimiento de su hija Inti.

El pleito no solo ha abarcado la exposición de la menor, sino también otros aspectos relacionados con manutención, permisos de viaje y cómo se manejan los temas legales entre ambos padres.

“La demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes. Ya está por llegar a Argentina, ya se aceptó en México (...) es meramente para que se regule una manutención, las visitas, el tiempo con ella, para empezar (poder) verla”, aseveró el ranchero.

Redes explotan

La revelación no tardó en encender redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones divididas. Muchos criticaron duramente a Nodal por intentar limitar lo que Cazzu publica, argumentando que la artista tiene derecho a mostrar momentos de su vida con su hija.

Entre las reacciones, una de las frases que más circuló en plataformas como X e Instagram fue que “Nodal quiere que la gente olvide que la abandonó”.

Otros seguidores señalaron que el cantante debería centrarse en su rol como padre más que en disputas legales, recordando que las publicaciones de Cazzu con Inti suelen aparecer acompañadas de mensajes tiernos y amorosos.