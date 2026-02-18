Cantante estadounidense sale al escenario con los ojos goteando sangre: ¿Qué le pasó?

Suscríbete a nuestros canales

El actor y cantante estadounidense, Ray J, encendió las alarmas luego de una preocupante escena durante su concierto del pasado 14 de febrero de 2026 en Shreveport, Louisana, donde apareció en el escenario con lo que parecía ser sangre goteando de sus ojos.

Asimismo, el artista llevaba un parche médico en el pecho, poco después de revelar que los doctores le habrían dado solo unos meses de vida por su avanzado deterioro en su salud.

Una inusual actuación del cantante estadounidense

El show de San Valentín que Ray J encabezó en el Shreveport Municipal Auditorium se volvió rápidamente tema de conversación en las plataformas digitales por lo sorpresiva que fue su aparición.

En videos, el cantante de 45 años, fue visto con lentes oscuros entregando rosas a los asistentes mientras un líquido rojo parecía escurrir por su rostro detrás de los lentes. Más adelante, se le vio sin camisa dejando al descubierto el monitor cardíaco adherido a su pecho.

Aunque algunos usuarios especularon que podría tratarse de un efecto teatral o maquillaje, las imágenes recordaron que, meses atrás Ray J informó que, había sido diagnosticado con graves condiciones de salud y que le habían advertido que su tiempo de vida podía ser limitado.

Cabe destacar que, antes del concierto, el estadounidense publicó en Facebook un video con la siguiente descripción: “¡Estoy poniendo mi vida en juego por este espectáculo!”, dejando claro que, no se encuentra en su mejor momento.

Un corazón debilitado y un diagnóstico alarmante

Este preocupante momento en el escenario llega después de que Ray J fuera hospitalizado a principios de enero por neumonía y dolor cardíaco severo. En ese entonces, reveló que, los médicos encontraron su corazón funcionando a solo aproximadamente 25 %.

Esto significó un nivel crítico que le habría generado un pronóstico de “solo meses de vida” si no se realizan cambios significativos en su salud. En varias transmisiones en vivo y mensajes compartidos, el cantante de R&B fue muy franco sobre su situación.

El artista habló de cómo el abuso pasado de alcohol y drogas contribuyó al daño a su corazón y admitió que “pensó que podía manejarlo todo”, pero, que ahora su salud lo ha llevado a una batalla que toma con seriedad.

“Quiero agradecer a todos por rezar por mí. Estuve en un hospital. Mi corazón solo late como al 25 por ciento, pero mientras me mantenga enfocado y en el camino correcto, todo estará bien”, dijo en aquel entonces.