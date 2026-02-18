Llegó la revancha: Wound Up de José Francisco D’Angelo con Irad Ortiz Jr., estará en el Gulfstream Park Sprint Stakes de $125,000

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, confeccionó un programa de 12 competencias para este sábado 21 de los corrientes, en el cual incluyó el Gulfstream Park Sprint Stakes de $125,000 en distancia de 1,200 metros en pista de arena. Esta prueba será la décima de la jornada, y fueron inscritos ocho ejemplares maduros.

Wound Up y Great Navigator encabezan esta lista de adultos y que de nuevo se ven las caras desde que se cruzaron en el Mr. Prospector Stakes (G3) en Gulfstream el 27 de diciembre, terminando tercero y cuarto, respectivamente, detrás de Knightsbridge. Mientras que Demon’s Mound, ganador de tres pruebas de grado, surge como el ejemplar a derrotar.

Gulfstream Park: Duelo de titanes en el Gulfstream Park Sprint Stakes

La décima carrera pautada para la jornada del sábado fue reservada para el Gulfstream Park Sprint Stakes de $125,000 en seis furlones, en donde Wound Up, entrenado por José D'Angelo, con la monta de Irad Ortiz Jr., acumuló cinco victorias consecutivas en Santa Anita en 2025, pero luego cayó en el Green Flash Handicap (G3), en el Santa Anita Sprint Championship (G2).

El hijo de Mendelssohn se recuperó en un Starter Allowance donde llegó segundo y, posteriormente, en el Mr. Prospector, ocupó un tercer lugar con un índice de 90. Llega a esta carrera con 10 victorias y producción de $261,580.

Enemigos potenciales para el evento principal del sábado

Great Navigator surge como uno de sus principales rivales, que tras una victoria aplastante por 4 1/4 cuerpos en el New Jersey Breeders Handicap en Monmouth Park, llegó cuarto en el Mr. Prospector S. (G3) en diciembre en Gulfstream Park. El entrenado por Eddie Owens Jr. llega a esta carrera con seis victorias en 23 presentaciones y una producción de $500,542. Contará con la monta de Edgar Pérez.

Demon’s Mound, de William Mott con la monta de Junior Alvarado, llega como uno de los ejemplares mayores productores de dinero con $924,005, gracias a siete victorias que incluyen el Sunshine Sprint Stakes el pasado mes de enero en Gulfstream Park, luego de ganar el Bold Ruler S. (G3) en Belmont At The Big A, en noviembre. Tres victorias de grado hacen ver a este hijo de Girvin como el rival de mayor consideración.