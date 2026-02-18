De rivales a aliados: Las superestrellas de Grandes Ligas aplauden la chequera de los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

En el ecosistema de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles ocupan un lugar polarizante: para algunos son la cumbre de la excelencia organizacional, mientras que para otros representan una amenaza que "arruina" la competitividad del béisbol. Sin embargo, en un giro interesante, el equipo de Chávez Ravine ha encontrado defensores en los lugares menos esperados: los dugouts de sus competidores más feroces.

Harper y el reconocimiento al desarrollo interno

Bryce Harper, la cara de los Filis de Filadelfia, ha sido uno de los más vocales al respecto. Reiterando su postura, Harper señaló que los Dodgers no merecen ser señalados por su agresiva estrategia de construcción de plantilla. Para el dos veces MVP, el éxito de Los Ángeles no es solo una cuestión de ceros en un cheque.

Harper sostiene que el mundo del béisbol no les da el crédito suficiente por su capacidad para desarrollar talento joven. "Su éxito va más allá de una nómina alta", ha sugerido el jardinero, recordando que gran parte de su núcleo sigue siendo producto de sus granjas o de canjes inteligentes, y no solo de la agencia libre.

Respeto desde San Diego: La visión de Machado y Tatis

Incluso en San Diego, donde la rivalidad con los Dodgers es casi personal, las estrellas de los Padres han optado por el respeto en lugar de la queja. Manny Machado, quien tuvo un breve paso por Los Ángeles en 2018, elogió recientemente la gestión de sus antiguos vecinos.

Para Machado, el argumento de que los Dodgers tienen una ventaja injusta es inválido: "Todos los equipos son capaces de gastar de forma similar en la agencia libre", afirmó, instando a otros propietarios a seguir el ejemplo de inversión de los Dodgers si realmente desean ser competitivos.

A estas declaraciones se unió Fernando Tatis Jr., quien fue tajante al describir la filosofía de los Dodgers: "Es la manera correcta de hacerlo. Si quieres ganarlo todo, esa es la forma. Lo están haciendo bien". Estas palabras parecen subrayar una creencia compartida por los jugadores: el gasto es un síntoma de ambición, no de trampa.

El mito de la chequera: El dinero no garantiza el anillo

A pesar de la narrativa popular, la historia reciente demuestra que tener la nómina más alta es solo la mitad de la batalla. Si bien los Dodgers han sido dominantes, nada les ha sido regalado por decreto financiero:

En 2024: El equipo se quedó prácticamente sin rotación abridora debido a las lesiones y tuvo que navegar los playoffs dependiendo de un bullpen sobreexplotado.

En 2025: Estuvieron a un paso de la eliminación y tuvieron que ganar dos partidos críticos como visitantes, logrando superar a unos aguerridos Toronto Blue Jays gracias a jugadas individuales que pudieron inclinarse hacia cualquier lado.

El éxito de los Dodgers ha requerido resiliencia técnica y mental, no solo capital.

Al final del día, cuando figuras de la talla de Harper, Machado y Tatis defienden el derecho de los Dodgers a gastar, también están defendiendo el valor de su propio trabajo y el futuro financiero de las próximas generaciones de peloteros.