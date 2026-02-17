A mantener la racha: Emisael Jaramillo por otro Stakes el sábado en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

La semana de montas para el jockey venezolano Emisael Jaramillo comenzará el viernes 20 de febrero en una programación donde participará en cuatro compromisos de nueve competencias que se van a realizar en el inicio de una nueva semana en el Classic Meet 2025-2026 que se desarrolla en el óvalo de Arcadia, California.

Estados Unidos: Montas del viernes de Jaramillo en Santa Anita Park

La primera monta del viernes de Jaramillo será en la primera carrera con el ejemplar Eighties Music del trainer Richard Baltas en un Maiden Optional Claiming de $36.000 en una distancia de 1.200 metros en arena, la cual parte con un Morning Line de 3-1.

Otra monta de importancia para el viernes de Jaramillo será en la en la segunda carrera del programa, en un Claiming de $25.000 en distancia de 1.200 metros (arena), donde conducirá a A. P. Again, pensionado de Steve Knapp, el cual parte como el gran favorito con 9-5 en el Morning Line.

La oportunidad de Jaramillo en el Stakes del sábado

Por su parte, en la programación de carreras del sábado, el guariqueño tiene un total de cinco compromisos de montas de diez que se van a realizar y la más importante será la realización de una nueva edición del Wishing Well Stakes de $100.000 en un recorrido de 1.200 metros en grama para potras y yeguas de cuatro años y más, que no han conseguido pruebas selectivas.

La primera monta del sábado de Jaramillo será en la quinta carrera, Claiming de $37.000 en una prueba de 1.300 metros (grama), donde se subirá al lomo del purasangre Tigerhon (Fr) del trainer Peter Miller, el cual sale con un Morning Line de 5-1.

Mientras que, en la prueba selectiva de la tarde del sábado en Santa Anita Park, Emisael Jaramillo conducirá a Miss Lizzy del trainer Doug O´Neill, en una carrera que se realizará en distancia de 6 furlongs (1,200 metros) con cotización de 10-1.

Jaramillo viene de ser el jockey más destacado de la semana anterior en Santa Anita Park al ganar dos de tres pruebas selectivas y el primero su cuenta de grado en el mencionado recinto. El criollo trae dos semanas seguidas con al menos un Stakes a su cuenta ganadora.