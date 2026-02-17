Muere pieza clave de éxitos de Madonna como “Like a Virgin”

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música está de luto tras conocerse la muerte de Billy Steinberg a los 74 años, el legendario compositor fue el autor de grandes éxitos del pop que han trascendido generaciones.

Según el comunicado difundido por su abogada Laurie Soriano a People, el artista falleció el lunes 16 de febrero, en el barrio de Brentwood de Los Ángeles. Hasta el momento se desconoce la causa de la pérdida.

“Billy fue un tesoro para Estados Unidos, un alma pura y encantadora que nos dio algunas de las letras más poéticas, capaces de conmover a millones de personas en todo el mundo”, declaró Soriano.

Un genio para éxitos musicales

Durante las décadas de los 80 y 90, el nombre de Billy Steinberg era sinónimo de éxito musical, en su pluma quedaron plasmadas canciones como “Like a Virgin” de Madonna y “True Colors” de Cyndi Lauper.

En pleno apogeo se asoció con Tom Kelly marcando una etapa de himnos musicales, el dúo firmó canciones como “Eternal Flame” de The Bangles, “So Emotional” de Whitney Houston y “Alone” de Heart.

Billy Steinberg detrás del éxito de Madonna

Sin duda de todas sus letras, la que más marcó su carrera fue “Like a Virgin” en 1984, basada en una experiencia personal que dejó plasmada en una canción. “Estaba escribiendo sobre una situación muy íntima de mi vida”, explicó Steinberg en una entrevista citada por la BBC.

En su momento el título del tema fue controversial, pero el compositor se negó a cambiarle el nombre, siendo fiel a su creación.

“Sabía que podía resultar chocante, pero me gustaba la idea de escribir algo que no se había hecho antes”, afirmó.