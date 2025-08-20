Labubu gran protagonista en la fiesta de cumpleaños de Madonna ¡Qué loco!

Suscríbete a nuestros canales

El 16 de agosto estuvo de cumpleaños la legendaria cantante y compositora estadounidense Madonna. Una fecha importante para la conocida “Reina del Pop”, ya que se fue a Italia, en la compañía de familiares y amigos, con quienes celebró una bonita fiesta del personaje Labubus.

Gran celebración

En redes sociales corren imágenes de la intérprete de “Vogue”, con un pastel enorme de la serie de muñecos de peluche coleccionables en forma de elfos monstruosos.

El personaje de Labubus en color rosa del pastel, tenía el icónico bustier que la intérprete utilizó por muchos espectáculos en los años 90, creación del gran diseñador francés Jean-Paul Gaultier.

“Feliz cumpleaños Madudu", se lee en la descripción del pastel que ha despertado múltiples comentarios de internautas, por la adicción que ha creado el juguete, con orejas largas, piel de peluche, ceño fruncido y una sonrisa enorme.

El muñeco es creado por el artista hongkonés Kasing Lung, quien es conocido por sus ilustraciones de monstruos.

Amor por los muñecos

No es la primera ocasión que Madonna, ganadora de múltiples premios, muestra su amor por el juguete, hace varias semanas posteó en su perfil de Instagram una imagen luciendo radiante con dos peluches Labubu, uno en color azul y otro en rosa.

Italia fue el lugar mágico para que la rubia gozara su vuelta al sol, en especial por disfrutar de la carrera de caballos Palio en Siena, que como dato curioso se realizan desde 16 de agosto de 1482, misma fecha del cumpleaños de Madonna.

“La emoción, el suspenso y el pageantry. Un ritual verdaderamente sagrado para presenciar a miles de personas en silencio antes de que comience la carrera! La propia carrera es imposible de describir. Los sueños se hacen realidad. Feliz cumpleaños a mí”, escribió en Instagram.