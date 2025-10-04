¡Sorpresa en Aqueduct! Ground Support gana el Miss Grillo Stakes (G2) con autoridad

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Aqueduct acogió este sábado una intensa jornada hípica con la celebración del Belmont at the Big A. Este evento no solo puso a prueba a varias promesas del turf estadounidense, sino que también incluyó cuatro pruebas clasificatorias cruciales para la Breeders’ Cup, el campeonato mundial que se disputará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el óvalo de Del Mar, en San Diego, California.

La Batalla por la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf: Sorpresa

La jornada puso en juego importantes cupos para el Campeonato Mundial, siendo el Miss Grillo Stakes (G2) una de las carreras clave. Esta prueba, dotada con $200.000 y disputada en 1.700 metros sobre pista de césped, otorgaba un pase directo a la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf.

La nómina inicial de la competencia era de 14 hembras de dos años. Sin embargo, tras el retiro de tres ejemplares, solo once potrancas se enfrentaron en la emocionante lucha por conseguir la codiciada clasificación.

Un Triunfo de Punta a Punta

El resultado del Miss Grillo Stakes se convirtió en la mayor sorpresa de la tarde. El jinete Adam Beschizza tomó la iniciativa con su conducida, Ground Support (03), desde el mismo momento de la partida. La dupla se ubicó rápidamente en la punta y no permitió que ninguna rival se les acercara en el recorrido.

Ground Support fue capaz de marcar un ritmo inalcanzable, concretando una victoria de extremo a extremo y sin enemigos en la meta. Los parciales de la carrera se registraron en 23.00 (400m), 48.3 (800m), 73.2 (1.200m) y 97.1 (1.600m). Cuando las rivales finalmente intentaron descontar distancia, la victoria de la potranca, entrenada por Kelsey. Danner, ya estaba definida. El tiempo final de la competencia fue de 1:03.1.

Pizarra y Pago Sorpresivo

El dividendo de la ganadora causó asombro entre los apostadores, ya que Ground Support abonó la considerable suma de $26.86 a ganador. El place pagó $8.26 y el show $4.68.

La pizarra oficial de llegada quedó conformada de la siguiente manera:

Ground Support (Ganadora) Deep Learning (9) Quiet Street (12). Fille D’Oro (11). Belivie In Magic (5).

Gracias a este triunfo contundente, la consentida del Stud: NBS Stable sella su pase directo a la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf. Con esta nueva foto, Ground Support mantiene un récord perfecto de dos victorias en dos actuaciones.