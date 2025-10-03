Bottas en final dramático se llevó el Pilgrim S. (G2) y se mete en la Breeders’ Cup Juvenille Turf

Suscríbete a nuestros canales

Durante este día, el meeting de Belmont at the Big A, presentó el Pilgrim S. (G3) que resulto con una victoria contundente del juvenil de dos años Bottas prueba valorada en $200.000 en pista de grama sobre distancia de 1.700 metros. Bottas se ganó un cupo en la Breeders’ Cup Juvenille Turf.

Breeders’ cup: Bottas se quedó con el Pilgrim S. (G2)

La octava carrera de la jornada venusina estuvo reservada para el Pilgrim S. (G2) valorada en $200.000 en pista de grama sobre distancia de 1.700 metros, en la cual Bottas se llevó los honores en crono de Bottas, de esta manera se ganó un puesto en la Breeders’ Cup Juvenille Turf, a correrse el viernes 31 de octubre en el hipódromo de Del Mar, San Diego, California.

En un final épico entre Javier Castellano, quien iba sobre Heeere’s Johnny y Manuel Franco, con el ganador Bottas, se disputó el Pilgrim S. (G2), en distancia 1.700 metros en pista de grama, pegado al riel interno ambas potras llegaron a la raya con una diferencia de pescuezo. Bottas, mantuvo invicto en dos presentaciones, en crono de 102”3 para 1.700 metros.

Bottas es un potro hijo del destacado semental revelación Vekoma, reconocido por su excelente desempeño en las pistas y su capacidad para transmitir cualidades excepcionales a su descendencia. Su madre es la yegua Iadoakid, quien a su vez es hija del renombrado Lemon Drop Kid, un linaje que aporta una valiosa herencia genética.

Este potro fue adquirido por el propietario Dahman, quien mostró gran interés en él debido a su prometedor perfil y potencial para futuras competencias. Dahman compró a esta potra durante el período de entrenamiento en las ventas de Ocala Breeders’ Sale Spring, que se llevaron a cabo en abril de este año, pagando un precio de $300,000, una inversión significativa que refleja la confianza en las capacidades y el futuro éxito de Bottas en el mundo de las carreras.