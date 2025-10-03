Nakatomi derrochó clase y se ganó su pase directo para la Breeders’ Cup Sprint

Suscríbete a nuestros canales

En el opening day en Keeneland, dentro de su cartelera de este viernes configuró tres pruebas de grado de mayor rango clasificatorias para la Breeders’ Cup. La primera en disputarse fue el Stoll Keenon Ogden Phoenix (G2) en la cual Nakatomi se adjudicó la victoria con la monta del jinete Irad Ortz Jr., para el entrenador Wesley Ward.

La séptima carrera en la jornada de este viernes en Keeneland, fu reservada para Stoll Keenon Ogden Phoenix (G2) que se disputó en 1.200 metros, un sprint en la cual Nakatomi desarrolló su gran potencial para quedarse con el triunfo y así conseguir su pase directo a la Breeders’ Cup Sprint (G2) a correrse el 1 de noviembre en Del Mar.

Nakatomi, con la monta de Irad Ortiz Jr., ensayó una atropellada bestial por segunda línea para alcanzar a la que parecía inalcanzable Durante, en esta prueba sprint de 1.200 metros, que dejaron registro de 69”1 en pista de arena. El Stoll Keenon Ogden Phoenix (G2) que repartió $400.000 otorgó una plaza directa para Breeders’ Cup Sprint.

Nakatomi, un ejemplar macho castrado de seis años, es hijo del reconocido semental Firing Line y la yegua Applelicious, esta última por Flatter. En su más reciente actuación, Nakatomi consiguió su séptima victoria en 24 presentaciones, consolidándose como un competidor destacado en el hipódromo.

Gracias a este logro, el caballo ha elevado sus ganancias a una cifra muy cercana a los dos millones de dólares, beneficiando a sus conexiones, entre las que se encuentran Qatar Racing LLC y la señora Fitriani Hay. Este triunfo reafirma el potencial y la calidad de Nakatomi en las competencias de alto nivel.