“El Tío Bob” Baffert busca asegurar los primeros puntos al Derby y un puesto en las Breeders’ cup

Santa Anita Park, en la jornada del sábado tendrá en su cartelera el American Pharoah S. (G1) prueba valorada en $300.000 en distancia de 1.700 metros con la participación de seis juveniles que buscaran sus primeros puntos rumbo al Derby de Las Rosas, a correrse en mayo de 2026, en Churchill Downs. Además, esta prueba que forma parte de las clasificatorias rumbo a la Breeders’ Cup. En este caso, esta carrera ofrece un puesto directo a la BC Juvenile (G1) a correrse en Del Mar.

En juego cupo y puntos para la Breeder’s Cup y Kentucky Derby

Bob Baffert dirige a cuatro de los seis competidores en el American Pharoah Stakes (G1), que se celebrará el sábado en Santa Anita y tiene una premiación de $300,000. La carrera es un recorrido de 1.700 metros y es una apuesta segura para la Breeders' Cup Juvenile, y adicionalmente reparte 10-5-3-2 y 1 punto a los cinco primeros rumbo al Kentucly Derby (G1) 2026.

Desert Gate, encabeza a la flota de Bob. Es un potro hijo de Omaha Beach que hizo su debut ganando a comienzos del mes de junio en Santa Anita, recorriendo cinco furlongs; luego ganó por 8 3/4 cuerpos el Best Pal (G3) en Del Mar, cubriendo seis furlongs.

Desert Gate, recientemente, llegó a un cuerpo de su famoso compañero de cuadra, Brant, en el Del Mar Futurity (G1), que tuvo lugar el 7 de septiembre. El jinete Juan Hernández ha estado montando en las tres carreras y será el piloto nuevamente el sábado.

Sus rivales: Intrepido y Kristofferson, que salen con prometedoras primeras victorias en Del Mar, son otros dos caballos destacados. Luego está Kristofferson, del establo Baffert, debutó como ganador el 31 de agosto en Del Mar. Hijo de Nyquist, Kristofferson luchó en la punta y luego se aferró con valentía al final para imponerse por tres cuartos de cuerpo. Contará con el miembro del Salón de la Fama Mike Smith a bordo.

Si los seis permanecen a la carrera, esta será la carrera más pequeña de American Pharaoh desde 2018, cuando solo hubo cinco participantes. Baffert ha ganado la carrera un récord de 13 veces, incluyendo seis de las últimas siete.