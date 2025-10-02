Tres pruebas clasificatorias para la Kentucky Oaks se disputan esta semana en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La Kentucky Oaks, que celebra su 151.ª edición, es la carrera más importante de Estados Unidos para potrancas de 3 años. Celebrada cada año el día anterior al Derby de Kentucky, la Oaks ofrece una bolsa de premios de 1,5 millones de dólares y otorga a la ganadora la icónica guirnalda "Lilies for the Fillies". Siendo uno de los eventos deportivos más longevos de la historia de Estados Unidos, la Oaks está llena de tradición y significado.

Camino a la Kentucky Oaks 2026

Tres importantes pruebas con premios económicos de importancia que se encuentran en el conjunto de carreras clasificatorias para la Kentucky Oaks, tendrán lugar este fin de semana en Keeneland, Santa Anita Park y Aqueduct. Estas pruebas otorgan a los cinco primeros puestos en el marcador de las tres competiciones selectivas una puntuación de 10, 5, 3, 2 y 1.

En el opening day en Keeneland, tendrá dentro de su cartelera en la jornada del viernes tres pruebas de grado de mayor rango en este circuito. Entre ellas el Darley Alcibiades S. (G1) valorada en 650 mil dólares que se correrá en distancia de 1.700 metros. Esta prueba que forma parte de las clasificatorias tendrá una nómina de seis hembras de dos años en la que destaca la selectiva Tommy Jo, que buscará sus primeros puntos rumbo a las Oaks.

El Frizette S. (G1) de $400.000 será la segunda de las cuatro pruebas de grados programadas para la jornada del sábado en el meeting de Belmont at the Big A., que se corre en Aqueduct, New York. La Frizette S. (G1) este año atrajo 11 juveniles para competir en la milla de esta carrera. Esta prueba premia a las cinco primeras del marcador con una puntuación de 10, 5, 3, 2 y 1.

Santa Anita Park, en el día sábado, organizó una programación de diez carreras que abarca varias pruebas de grados. El Oak Leaf S. (G2) de $200,000 será la competición apropiada para que seis hembras jóvenes de dos años compitan por los primeros puntos en su ruta hacia el Kentucky Oaks (G1), que se llevará a cabo el 1 de mayo de 2026. Carrera a disputarse sobre una distancia de 1.700 metros, en la que participará la ganadora de grado Himika, con Mike Smith como jinete, entrenada por Bob Baffert, quien presentará tres ejemplares.