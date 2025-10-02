Esta semana fueron programadas cuatro pruebas clasificatorias al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, se llevarán a cabo cuatro pruebas específicas para caballos jóvenes de dos años, con el objetivo de acumular puntos para la 152ª edición del Kentucky Derby (G1), que tendrá lugar en el legendario hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. Esta carrera, que se celebrará el primer sábado de mayo de 2026, es considerada la más atractiva del mundo. Los cinco primeros lugares en el marcador de las cuatro pruebas selectivas recibirán puntuaciones de 10, 5, 3, 2 y 1.

Rumbo al Kentucky Derby (G1) 2026

Estas competiciones deportivas de gran importancia se llevarán a cabo en cuatro hipódromos reconocidos mundialmente. Cada uno de los hipódromos, Keeneland, Santa Anita Park y Aqueduct, en Estados Unidos, tendrá una prueba. Longchamps, Francia, será el cuarto lugar en otorgar los primeros puntos para el Kentucky Derby 2026.

Santa Anita Park, en la jornada del sábado tendrá en su cartelera el American Pharoah S. (G1) prueba valorad en $300.000 en distancia de 1.700 metros con la participación de seis juveniles que buscaran sus primeros puntos rumbo al Derby de Las Rosas, a correrse en mayo de 2026, en Churchill Downs.

Keeneland, el sábado dentro una cartelera selectiva donde tendrá cinco pruebas de grados valorados $2.5 millones combinadas tendrá el Claiborne Breeders’s Futurity (G1) con un valor de $650.000 en distancia de 1.700 metros, que atrajo a siete potros de dos para competir en esta justa y colocar en su haber los primeros puntos rumbo Kentucky Derby.

Aqueduct, en el Meet de Belmont at the Big A., se correrá el Champagne S. (G1) con la participación de nueve juveniles que se verán las caras en distancia de una milla en pista de arena. Esta prueba repartirá $500.000 y otorgará 10-5-3-2 y 1 a los cinco primeros del marcador.

El domingo, Longchamp, Francia, los juveniles tendrán su oportunidad en la carrera del Premio Jean-Luc Lagardère (Gr1) en Longchamp. Esta prueba se correrá en distancia de 1.400 metros. Es uno de los cinco Grupos 1 existentes en Francia para ejemplares de sólo dos años y el único clasificatorio para el Derby de Kentucky que se disputa en Francia, otorga puntos en la escala 10-5-3-2-1, a los cinco primeros clasificados. El Premio Jean-Luc Lagardère estaba dotado con 400.000 euros en 2025.