El jinete boricua Arnaldo Bocachica llega la histórica cifra de 3.000 victorias

Durante la cartelera de este miércoles el jinete puertorriqueño Arnaldo Bocachica, alcanzó su triunfo 3 mil de por vida en Estados Unidos por intermedio del ejemplar Thunderturtle, que lucio su mejor performance en la jornada celebrada en el hipódromo de Charles Town.

Un total de ocho carreras fueron celebradas este miércoles en el hipódromo de Charles Town, ubicado en el condado de Charles Town, West Virginia. La tercera en el orden fue por Claiming de $15.800 en distancia de 1.400 metros, donde Thunderturtle con la monta de Arnaldo Bocachica, se alzó con el triunfo en crono de 87”2 para la distancia, con un pago de $7.80 a ganador, para el entrenador Jeff Runco.

Bocachica, con esta victoria sumó su triunfo 3.000 de por vida en Estados Unidos. Bocachica, además consiguió el doblete en la sétima del programa con el ejemplar Radar Alert para el mismo Jeff Runco. El jinete boricua alcanzó su triunfo 176 en la presente temporada, y tiene una producción de $56.765.727 hasta la fecha. Dentro de esta importante cifra de logros incluye 99 stakes, de los cuales dos han sido de grado.

Arnaldo Bocachica comenzó su carrera como jinete en Charles Town en 2006 y ganó su primera carrera allí el 16 de julio de ese mismo año. Desde entonces, se ha convertido en el jinete líder indiscutible de la zona, colaborando frecuentemente con el entrenador principal de Charles Town, Jeff Runco.

Bocachica ganó su primera carrera de stakes de grado el 17 de septiembre de 2016. Ganó el Charles Town Oaks con Covey Trace en un dramático final de foto con tres caballos. Ganó su carrera número 2000 el 6 de marzo de 2021, guiando a Never Compromise a la victoria en Charles Town.

Bocachica hizo historia en Charles Town el 9 de octubre de 2021. Ganó ocho carreras de apuestas en la tarjeta West Virginia Breeders' Classic, incluida la destacada West Virginia Breeders' Classic Stakes con Muad'dib.