MLB: Agencia libres con el wRC+ más alto de cara a la temporada 2026

Con la llegada del 2026 se da inicia a la segunda parte complementaria de la presente temporada baja de las Grandes Ligas. Bateadores como Alex Bregman y Kyle Tucker destacan entre las figuras más atractivas y que podrían definir su destino en cualquier momento con un contrato millonario.

Parte de que estos toleteros se encuentran entre los jugadores más interesantes del mercado se debe a su presentación con el madero, haciéndoles tener un proyección notable en una de las principales estadísticas avanzadas, que es muy tomado en cuenta a la hora de definir al MVP de una temporada.

El wRC+ (Weighted Runs Created Plus) es una estadística avanzada del béisbol que evalúa el valor ofensivo total de un jugador. Esta métrica ajusta el rendimiento según factores del estadio y el entorno de la liga, lo que facilita la comparación entre jugadores de diferentes épocas y parques. El promedio de la liga se establece en 100, por lo que un wRC+ superior a 100 indica un desempeño ofensivo mejor al promedio, mientras que un valor inferior señala un rendimiento por debajo de la media.

Agentes libres con el wRC+ según proyecciones

Se considera una estadística integral porque pondera todas las acciones ofensivas, como hits, bases por bolas y otros eventos, asignándoles un valor específico. Posteriormente, estos resultados se normalizan, permitiendo una interpretación clara: por ejemplo, un wRC+ de 120 significa que el jugador produjo un 20 % más carreras que el promedio de la liga.

Kyle Tucker: 137

Bo Bichette: 117

Alex Bregman: 117

Kazuma Okamoto: 114

Marcell Ozuna: 112

Tyler Austin: 111

De acuerdo con las proyecciones del analista Derek Carty, estos peloteros apuntan como los bateadores de mayor peso que actualmente se encuentran en la agencia libre de Las Mayores y próximamente habría movimiento en el mercado, ya que Okamoto tiene una fecha limite para firmar hasta el domingo 4 de enero a las 5:00 PM (Hora del Este en Estados Unidos).