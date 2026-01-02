Ex atleta olímpico, ahora entre los más buscados del FBI

Suscríbete a nuestros canales

La historia de un ex atleta olímpico canadiense dio un giro inesperado: tras competir en los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002, hoy figura entre los 10 fugitivos más buscados del FBI. Hoy su figura tiene relevancia por una incautación en México valorada en 32 millones de dólares.

Ryan James Wedding tiene un pasado como atleta olímpico en la disciplina de snowboard. Sin embargo, ahora tiene un presente en el crimen organizado. Según investigaciones, lidera una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa que movía toneladas de drogas de México a Estados Unidos.

Durante diciembre de 2025 autoridades mexicanas incautaron propiedades en Ciudad de México y Estado de México relacionadas a Wedding. Decomisaron 62 motos GP valoradas en más de 34 millones de dólares, junto con drogas, medallas olímpicas y piezas de arte.

Ryan James Wedding y su carrera deportiva

Ryan James Wedding comenzó su carrera en snowboard a los 15 años al ganar su primera carrera y unirse al equipo nacional canadiense. Ganó bronce en el Campeonato Mundial Junior de eslalon gigante paralelo en 1999 y plata en 2001, lo que le dio el salto a las olimpiadas.

Ya en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, representó a Canadá en eslalon gigante paralelo masculino, terminando en el puesto 24 de 32 competidores. Luego de eso se mantuvo activo al menos un año, pero sin logros deportivos importante se matriculó en la Universidad Simon Fraser en Vancouver.

Ryan James Wedding de los deportes al Cartel de Sinaloa

Ryan Wedding fue arrestado en 2008 en Canadá por su rol en una conspiración de importación de cocaína, recibiendo una sentencia de 5 años en 2009 por traficar desde México vía EE.UU. Salió en libertad condicional en 2011, pero violó las condiciones al huir y expandir operaciones con el Cártel de Sinaloa.​

Desde entonces, escaló como líder de "The Wolfpack", una célula violenta responsable de enviar 6 toneladas de cocaína al año a Canadá y EE.UU., con lavado vía bienes de lujo como las motos (GP). El FBI lo acusa de al menos 5 asesinatos, incluyendo ejecuciones en Toronto, y ofrece 1 millón de dólares por información.