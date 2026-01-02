Emisael Jaramillo hace historia en 2025 y se corona como el tercer jinete venezolano con más victorias internacionales en el mundo

Suscríbete a nuestros canales

Emisael Jaramillo, forma parte de estas metas y desafíos que se plantean hoy, y constituyen un verdadero legado para las futuras generaciones de atletas. Los jóvenes deportistas se inspiran en estas hazañas y buscan no solo igualarlas, sino también superarlas, con la intención de dejar una huella imborrable en la historia deportiva del país.

Emisael Jaramillo sigue labrando su camino hacia el estrellato

Emisael Jaramillo, el 5 de junio establece una marca dentro de su carrera profesional dentro de Estados Unidos, tras llegar a 1.800 victorias de por vida, y lo hizo encima del ejemplar Mythical entrenada por Jorge Delgado, ganadora del Tremonts Stakes por $150.000 en el hipódromo de Saratoga.

De igual manera logró una marca histórica al convertirse en el tercer jinete venezolano en alcanzar las 5000 victorias internacionales, de las cuales 3144 fueron obtenidas en Venezuela. Jaramillo alcanzó este importante número de triunfos montando al caballo Skelling Michel, que fue preparado por el entrenador Víctor Barboza Jr., en el reconocido hipódromo Gulfstream Park.

El éxito llegó en la quinta carrera de esa jornada sabatina del 18 de octubre, un Media Special Weight de 56 mil dólares para ejemplares de tres años y más años, en distancia de siete furlones (1.400 metros) sobre la pista de arena.

Como acostumbra, el jinete venezolano saltó raudo a la punta desde la partida. Skellig Michael marcó parciales de 22.4, 45.1, y 70.1 segundos, para un tiempo final de 1:22.84 minutos.

Este logro lo colocó en un selecto grupo que incluye a dos miembros del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y Javier Castellano.

El jockey nativo de Tucupido, Monagas, Venezuela concluye la presente zafra con 154 victorias de las cuales nueve fueron Stakes que incluen una de Graded, esta victoria fue con la potra Mythical en el Andirondack S. G3 en Saratoga. Jaramillo, concluyó la zafra con una producción de $5.748.081 y totaliza 1882 victorias de por vida en Estados Unidos para ganancias de $60.970.082 para sus conexiones en el banco.