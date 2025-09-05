Una nueva estrella de Bob Baffert: El potro de $1.150.000 debuta este domingo en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de septiembre, el famoso entrenador Bob Baffert presentará un nuevo y prometedor talento en el hipódromo Del Mar: el potro de dos años Cherokee Nation.

Baffert, ganador del Eclipse Award y miembro del Salón de la Fama, tiene grandes expectativas puestas en este caballo, que fue adquirido por la impresionante suma de $1.150.000.

Cherokee Nation, un prometedor hijo del semental Not This Time en Believe In Charlie por Indian Charlie, fue la joya de la corona en el Keeneland Association Yearling Sales realizada el mes de septiembre de 2024.

Identificado como el Hip 324 en el catálogo, el potro fue consignado por St George Sales y generó una intensa puja. Finalmente, el SF Bloodstock, Starlight Racing/Madaket Stables se hizo con el caballo por la asombrosa cifra de 1.150.000 dólares, una inversión que ahora pone a prueba su talento en la pista californiana.

El potro dosañero, que se encuentra en la cuadra del trainer Baffert, tiene buenos ejercicios cómodos previos a su estreno en el óvalo ubicado en la Costa Oeste de California.

El último trabajo fue realizado el pasado jueves 28 de agosto, en la pista de Los Alamitos Quarter Horse, donde marcó 49’’80 para 4 furlones (800 metros), cómodo.

Para el día domingo que es el cierre del meeting en Del Mar, Cherokee Nation tendrá su debut en la sexta competencia para un Maiden Special Weight de $100.000, será en distancia de 5 1/2 furlones (1.100 metros), con la monta del jinete mexicano Juan Hernández.