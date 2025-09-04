Mychel Sánchez se prepara para un Graded Stakes de $500.000 el sábado en Colonial Downs

Suscríbete a nuestros canales

El joven jinete venezolano Mychel Sánchez completa una excelente campaña en el hipódromo de Colonial Downs. Con una notable actuación, se mantiene en el tercer lugar en la estadística del Summer Meet.

Es un hecho que el talento y el progreso de Sánchez en la pista estadounidense de West Virginia, es un claro ejemplo de su buen desempeño a reflejarse en cada carrera, donde su habilidad y su determinación son prácticamente demostrable.

Mychel Sánchez: Old Dominion Derby (G3) Colonial Downs Datos Hípicos

El fusta venezolano estará presente en el Old Dominion Derby (G3), una competencia destacada de la programación del Colonial Downs. La carrera, será la altura de la décima competencia, reservada para ejemplares de tres años y se disputará en una distancia de 1.700 metros.

El evento selectivo repartirá un premio de $500.000, lo que lo convierte en una de las pruebas más importantes del meeting de verano.

Un total de nueve competidores se alistarán para esta prueba selectiva del fin de semana. La nómina promete una carrera de alta calidad que encenderá la adrenalina de los aficionados, quienes disfrutarán de cada momento. Los caballos se medirán en una competencia reñida, donde solo uno se llevará el triunfo.

Para este Graded Stakes, el criollo Sánchez montará al potro Mesero (llevará el número 2 en la gualdrapa), entrenado por Dale Romans para los colores del CJ Thoroughbreds and Nash, Delia y lleva una campaña de por vida de 2 victorias en 7 presentaciones.

La carrera clásica será este sábado 06 de septiembre en Colonial Downs pautada para las 4:55 (hora este de Estados Unidos).