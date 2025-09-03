Échales un vistazo a los posibles candidatos para la Breeders’ Cup Classic (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Los puestos para la edición actual de la Breeders' Cup Classic (G1) están casi completamente establecidos. La carrera se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre en el hipódromo de Del Mar, con una distancia de 2.000 metros y un premio total de $7 millones.

Hay diecisiete corredores posibles participarán en este relevante evento, que determinará los campeones de todas las divisiones para los mejores de cada año. Estos últimos serán premiados en febrero con el Premio Eclipse al mejor de su categoría. Pero solo 14 podrán estar presente, que es el límite establecido.

Breeders’ Cup Classic G1 en su máxima expresión

Este fin de semana se corrieron dos de las pruebas consideradas más fuertes entre los preparativos para la Breeders' Cup Classic, los Grado 1 del Pacific Classic en Del Mar y la Jockey Club Gold Cup en Saratoga, que no salieron como se esperaba en cuanto el resultado, pero con un desarrollo interesante que causó un gran revuelo por los resultados.

Fierceness, consiguió imponerse en la Pacific Classic, sobre el gran favorito Journalism, que intentó una vez más la remontada desde el último lugar, pero en esta ocasión no pudo alcanzar al Campeón de la temporada 2022, como el mejor de dos años, entrenado por Todd A. Pletcher, para los colores de Repole Stable, Inc.

El hijo de City of Light, comprometido detrás de los líderes durante las primeras etapas de la carrera, Fierceness aprovechó una abertura entre los caballos y aprovechó la ventaja para tomar la delantera al acercarse el grupo a la curva final. Journalism, avanzaba al girar la última curva rumbo a la meta, y pareció brevemente que tenía la oportunidad de acercarse a Fierceness, pero el ahora adulto había tomado la delantera y mantuvo a raya fácilmente a su rival por 3 cuerpos.

En la Copa de Oro del Jockey Club disputada el domingo en Saratoga, en la partida el ejemplar Phileas Fogg realizó un brusco movimiento hacia el interior bajo la dirección de Kendrick Carmouche, que provocó que los caballos a su lado sufrieron tropiezos, entre ellos Mindframe, que se llevó la peor parte, derribando a su jinete Irad Ortiz Jr.

Antiquarian, quien había tenido algo de mala suerte en sus dos participaciones anteriores, terminando segundo tanto en el Blame Stakes (G3) como en el Suburban (G2), cambió su suerte el domingo para conquistar el éxito con la monta del experimentado John Velázquez. El macho de cuatro años hijo de Preservationist, sorprendió en la taquilla con un pagó de 13 a 1.

La próxima carrera destacada en la ruta de la Breeders' Cup Classic será el Derby de Pensilvania (G1) el 20 de septiembre en Parx Racing. Restringida a potros de 3 años, se espera que la prueba de 1 1/8 de milla sea liderada por Baeza, de igual manera se espera que el ganador del West Virginia Derby (G3) Chunk of Gold, el ganador del Indiana Derby (G3) Tip Top Thomas, el ganador del Ohio Derby (G3) Mo Plex y el ganador del Ellis Park Derby, Big Truzz, digan presente.

Es importante destacar que esta competencia, no otorga un puesto directo patrocinado por el programa de la Serie Challege Breeders’ Cup, “Si ganas, estás adentro”. No así, el Goodwood S. (G1) que se disputará el 27 de septiembre en el hipódromo de Santa Anita, donde se espera que Nysos, que fue retirado de la Pacific Classic, pudiera correrla, según Bob Baffert.

Miremos la lista de los posibles contendores para la Copa Clásica de Criadores