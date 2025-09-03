Mira porqué el único ejemplar invicto en Estados Unidos no correrá más por este año

Suscríbete a nuestros canales

Silent Rule la especialista en carreras de velocidad de 4 años que tiene más victorias que cualquier otro pura sangre activo e invicto en los EE. UU., no competirá por el resto del año, luego de una campaña de 10 actuaciones en igual número de competencias.

El entrenador Jay Bernardini y el copropietario John Hoctel, informaron a través de las redes que la potranca hija de Street Boss, Silent Rule que tiene un récord de 10 de 10, mostró signos de inflamación en la rodilla, donde sufrió una fractura fina hace dos años. Bernardini la descubrió poco después de la última victoria de Silent Rule, el 14 de agosto, cuando derrotó a los machos en el Best of Ohio Honey Jay Stakes en Thistledown.

Motivado a esta situación sus conexiones decidieron fue parar por ahora, detener la campaña y luego decidir en un futuro a largo plazo a partir del presente, donde, no descartan que pudiera retirarse para dedicarse a la cría.

Hoctel y su esposa, Linda Hoctel, adquirieron a Silent Rule de forma privada en 2023 mientras la rehabilitaban en su granja de Florida. Luego fue llevada al establo de Bernardini en Mountaineer, Virginia Occidental.

Silent Rule, consiguió su última victoria en el el Best of Ohio Honey Jay Stakes de $100.000 en distancia de 1.200 metros, con registro de 70”1 en pista de arena con la monta de Brandon Tapara para el entrenador Jay P. Bernardini.

Lo que la convirtió en la pura sangre activo invicto con más victorias en Estados Unidos, para extender su récord en 10 victorias en igual número de apariciones. Tras un descanso de dos meses, la potranca hija de Street Boss de 4 años ganó por segunda vez contra machos. Fue la cuarta victoria de Silent Rule en carreras de Stakes, todas contra caballos criados en Ohio.

Con Brandon Tapara corriendo en todas sus carreras, Silent Rule ha ganado $355,456 para los Hoctels. Para Bernardini, su carrera perfecta, que comenzó hace casi 13 meses en Thistledown, la hizo irremplazable en su establo.