Silent Rule es el único ejemplar invicto más ganador de carreras en Estados Unidos

Silent Rule, el pasado abrió la jornada selectiva del festival de Ohio Day, enfrentado a ocho machos en el el Best of Ohio Honey Jay Stakes de $100.000 en distancia de 1.200 metros, con registro de 70”1 en pista de arena con la monta de Brandon Tapara para el entrenador Jay P. Bernardini. De esta manera, se convierte la pura sangre activa invicta con más victorias en Estados Unidos, para extender su récord en 10 victorias en igual número de apariciones.

Silent Rule conquista su décima victoria en calidad invicta

Tras un descanso de dos meses, la potranca hija de Street Boss de 4 años ganó por segunda vez contra machos. Fue la cuarta victoria de Silent Rule en carreras de Stakes, todas contra caballos criados en Ohio.

A pesar de un tropiezo en la salida, Silent Rule lideró el ritmo inicial en la carrera como es regularmente correr a la punta, sin embargo, en esta oportunidad con su jinete habitual Brandon Tapara, la colocó en cuarto lugar entre nueve participantes, mientras que Diamond Dust, estableció fracciones iniciales de 22.17 y 45.33.

En la recta final, Silent Rule tomó tomó el control de la carrera, y se estiro en franca ganancia, hasta la meta para dejar splits finales de 57.80 segundos y con un tiempo final de 1:10.25, para 1.200 metros. Diamond Dust se mantuvo en segundo lugar, y Stage Name fue tercero.

Silent Rule, que pagó $3.60 para ganar, ganó $60,000 el jueves para llevar su total de carrera a $355,456. Adquirida de forma privada, Silent Rule aspira a competir en el Michael G. Mackey Memorial Angenora Stakes, de $75,000, para potras y yeguas criadas en Ohio. La carrera del 4 de septiembre se correrá en los mismos seis furlongs de Thistledown donde ganó el jueves por cuarta vez.